Леау рассказал, почему обменялся футболками с Кварацхелией после матча с «Наполи»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о решении обменяться футболками со звездой «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

Дубль португальца помог «Милану» добыть неожиданную разгромную победу над «Наполи» в гостях (4:0) в поединке Серии А.

«Да, я предпочёл обменяться футболками с Кварой. Могу сказать, что я его большой поклонник. На поле он любит бросать вызовы оппонентам один в один, как и я, и мне нравится его игра. Он проводит фантастический сезон», – заявил в послематчевом интервью DAZN форвард «россонери».

12 и 18 апреля «Милан» и «Наполи» сыграют друг с другом в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.