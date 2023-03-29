Политано: «С «Миланом» будет тяжело»

За короткий период «Милану» и «Наполи» предстоит сыграть между собой три раза, сперва в чемпионате, а потом и в Лиге чемпионов. Нападающий «Наполи» Маттео Политано считает, что матчи против действующего чемпиона Италии будут непростыми, однако он верит в энтузиазм и задор своей команды.

- Мы должны сыграть с энтузиазмом, как на чемпионате Европы. Я люблю атмосферу «Наполи», она во многом повторяет обстановку в той сборной. С «Миланом» будет непросто, сперва чемпионат, потом Лига чемпионов, - цитирует слова Политано pianetamilan.it.

Первый матч состоится уже в воскресенье, второго апреля.