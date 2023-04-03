Феррара: «Леау действует на инстинкте, Кварацхелия более командный игрок»

Бывший легендарный защитник туринского «Ювентуса» Чиро Феррара поделился своим мнением о Рафаэле Леау и Хвиче Кварацхелии. Первый является лидером «Милана», второй сенсационно вписался в «Наполи» и также стал если не лидером, то одним из них точно. В воскресенье вечером Леау, напомним, забил два мяча «Наполи».

- Леау надо улучшать свои действия в обороне, а в нападении он больше полагается на свои инстинкты. Кварацхелия более командный игрок, если он теряет мяч, то сразу подключается к обороне, - цитирует слова Феррары pianetamilan.it.

«Наполи» и «Милану» предстоит сыграть друг с другом в четвертьфинале Лиги чемпионов.