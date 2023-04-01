Ротен – о возможном переходе Осимхена в «ПСЖ»: «Сомнительный трансфер»

Бывший французский футболист Жером Ротен рассказал, что думает о возможном трансфере нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в «ПСЖ».

24-летний футболист возглавляет список бомбардиров Серии А с 21 голом в 23 встречах, также на его счету четыре взятия ворот в пяти поединках Лиги чемпионов. По слухам, «ПСЖ» считает нигерийца одной из главных трансферных целей на лето.

«Осимхен – один из лучших форвардов Европы прямо сейчас, но его переход в «ПСЖ» кажется мне сомнительным решением. Да, Кампуш и Галтье знают его по «Лиллю», но это вовсе не значит, что он будет так же хорош в Париже. Есть пример Саншеша, который перешёл из «Лилля», но совершенно не проявил себя», – цитирует TMW Ротена.