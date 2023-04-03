Ди Лоренцо: «Всё пошло не так»

В центральном матче двадцать восьмого тура Серии А «Милан» в гостях неожиданно образцово-показательно расправился с «Наполи». Джованни ди Лоренцо, нападающий неаполитанского клуба, прокомментировал итоги матча. Он посетовал на то, что все пошло не так с самого начала.

- Все пошло не так. Жестокое домашнее поражение. Но мы не должны менять свой подход и вешать нс. Думаем уже о следующем матче, - цитирует слова ди Лоренцо pianetamilan.it.

Теперь «Милану» и «Наполи» предстоит сыграть два раза в четвертьфинале Лиги чемпионов - самом престижном клубном турнире футбольной Европы.