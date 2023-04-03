Спаллетти: «С Мальдини ничего не было»

В центральном матче двадцать восьмого тура Серии А «Милан» в гостях неожиданно образцово-показательно расправился с «Наполи». Как мы уже сообщали, в перерыве матча возникла перепалка между Лучано Спаллетти, наставником «Наполи», и Паоло Мальдини, директором «Милана».

- Ничего особого не было, они просили желтую карточку для Лоботки. А он мне говорит, что я постоянно жалуюсь. Мне это не понравилось, но таков Мальдини. Я тоже какое-то время поиграл в футбол, бывают неприятные ситуации, - цитирует слова Спаллетти pianetamilan.it.

В следующем туре «Наполи» сразится с «Лечче».