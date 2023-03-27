«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Кимом Мин Джэ

«Манчестер Юнайтед» не спускает глаз с центрального защитника «Наполи» Кима Мин Джэ, который проводит очень убедительный дебютный сезон в Серии А после летнего перехода из «Фенербахче».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» является лишь одним клубов, которые заинтересованы в услугах корейца. У защитника летом активируется сумма отступных в контракте, которая составит 50 миллионов евро.

«Наполи» до начала лета хочет продлить контракт с Кимом, чтобы не подвергать себя угрозе потерять футболиста. На счету 26-летнего корейца два гола и одна результативная передача в чемпионате Италии в нынешнем сезоне.