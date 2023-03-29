«Милан» предложит Меньяну новый контракт с увеличением зарплаты

Голкипер «Милана» Майк Меньян может подписать новое соглашение с клубом.

Нынешний контракт француза рассчитан до 2026 года, однако в «Милане» впечатлены выступлениями 27-летнего игрока и надеются оградить его от интереса других клубов. Как информирует инсайдер Николо Скира, в ближайшие недели руководство «россонери» начнёт переговоры с вратарём по новому трудовому договору с увеличением зарплаты.

Майк Меньян считается ключевой частью проекта «Милана», клуб видит его «неприкасаемым» на ближайшие годы. В текущей кампании голкипер сборной Франции провёл 14 матчей за команду Стефано Пиоли, пропустив 16 голов.