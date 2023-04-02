Наполи - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В центральном матче тура в Серии А «Наполи» примет «Милан». Будущие чемпионы текущего сезона сыграют против действующей лучшей команды Италии. Правда, если у неаполитанцев всё складывается отлично, то «россонери» попали в новую яму и не могут победить в четырех матчах кряду, что может обернуться потерей места в топ-4. У лидеров не сыграет Виктор Осимхен, а также отметим, что в последних пяти личных встречах неизменно побеждали гости.

В 21:45 старт показа игры на «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.