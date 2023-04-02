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Чемпионат Италии. Серия А

Наполи - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн

02 Апреля 2023 • 02:45 Комментировать
Наполи
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Милан
1 1.80 X 3.55 2 4.70
Через 17 ч. 9 мин.

В центральном матче тура в Серии А «Наполи» примет «Милан». Будущие чемпионы текущего сезона сыграют против действующей лучшей команды Италии. Правда, если у неаполитанцев всё складывается отлично, то «россонери» попали в новую яму и не могут победить в четырех матчах кряду, что может обернуться потерей места в топ-4. У лидеров не сыграет Виктор Осимхен, а также отметим, что в последних пяти личных встречах неизменно побеждали гости.

В 21:45 старт показа игры на «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

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НАПОЛИ МИЛАН
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