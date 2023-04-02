Донадони рассказал, что нужно делать Леау

Известный в прошлом итальянский футболист Роберто Донадони, один из тех, кто вместе с Роберто Баджо промахнулся в памятном финале чемпионата мира 1994 года в послематчевой серии пенальти, рассказал, что нужно сделать португальскому форварду Рафаэлу Леау, чтобы стать первоклассной звездой:

- Он должен работать с пониманием того, что он может вырасти еще. Это позволит ему стать еще более точным у ворот и быть опасным все 90 минут. Если получится, он будет невероятным, - цитирует Донадони итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Леау выступает за свой нынешний клуб с 2019 года.