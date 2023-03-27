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Чемпионат Италии. Серия А

Де Кетеларе: «Не жалею о решении перейти в «Милан», но мои ожидания были совсем другими»

27 Марта 2023 • 11:11 Комментировать
Наполи
...
Милан
02.04 21:45

Полузащитник «Милана» Шарь де Кетеларе недоволен тем, как проходит его первый сезон в итальянской Серии А. Напомним, бельгиец прошлым летом отказался от варианта с «Лидсом», чтобы перебраться в стан «россонери».

«Первые месяцы прошли разочаровывающе и очень негативно. Не жалею о решении перейти в «Милан», но мои ожидания были совсем другими. Стараюсь не зацикливаться на критике, но мне оказалось сложно адаптироваться к более высокому уровню футбола», – цитирует де Кетеларе журналист Николо Скира в социальных сетях.

Де Кетеларе провёл 21 матч в нынешнем розыгрыше Серии А, где отметился всего одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Шарль де Кетеларе
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