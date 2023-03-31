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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис ропщет на УЕФА

31 Марта 2023 • 22:14 Комментировать
Наполи
...
Милан
1 1.85 X 3.50 2 4.40
02.04 21:45

Президент итальянского «Наполи» ропщет на УЕФА - он считает, что при жеребьевке четвертьфиналов Лиги чемпионов его клуб следовало бы развести с «Миланом» и исключить их встречу. Напомним, что в воскресенье команды сыграют между собой в чемпионате, а затем дважды - в Лиге чемпионов. Де Лаурентис считает это глупым.

- А если бы был еще и матч в Кубке Италии, то это было бы еще более глупо. Когда речь о европейском турнире, то «Милану» следовало бы сразиться с другим европейским клубом, и нам, «Наполи», также, - цитирует слова де Лаурентиса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что «Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А. 

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Милан Аурелио Де Лаурентис Наполи
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НАПОЛИ МИЛАН
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