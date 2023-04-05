Анчелотти рассказал о том, чем ему нравится Спаллетти

Бывший наставник «Наполи» Карло Анчелотти рассказал о том, что ему нравится в работе нынешнего тренера клуба - хорошо известного российским любителям футбола Лучано Спаллетти.

- По сравнению с прошлым, Спаллетти сумел выстроить правильную иерархию в раздевалке, с новыми игроками, нашел для них стимулы. Также он - один из лучших в тактике, а еще он очень опытен, - цитирует слова Карло Анчелотти pianetamilan.it.

Под руководством Лучано Спаллетти «Наполи» мчится к победе в чемпионате Италии - с командой этого не случалось с 1990 года, тогда это удалось при легендарном Диего Марадоне.