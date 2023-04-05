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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти рассказал о том, чем ему нравится Спаллетти

05 Апреля 2023 • 14:00 Комментировать
Наполи
0:4
Милан
окончен

Бывший наставник «Наполи» Карло Анчелотти рассказал о том, что ему нравится в работе нынешнего тренера клуба - хорошо известного российским любителям футбола Лучано Спаллетти.

- По сравнению с прошлым, Спаллетти сумел выстроить правильную иерархию в раздевалке, с новыми игроками, нашел для них стимулы. Также он - один из лучших в тактике, а еще он очень опытен, - цитирует слова Карло Анчелотти pianetamilan.it.

Под руководством Лучано Спаллетти «Наполи» мчится к победе в чемпионате Италии - с командой этого не случалось с 1990 года, тогда это удалось при легендарном Диего Марадоне.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Карло Анчелотти Лучано Спаллетти
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