Пиоли: «Сыграем с «Наполи» как «Милан»

В центральном матче двадцать восьмого тура итальянского чемпионата сегодня вечером сойдутся «Милан» и «Наполи». Неаполитанцы являются безусловными лидерами чемпионата, но в «Милане» готовы дать бой конкуренту и сыграть от первого номера - так утверждает наставник команды Стефано Пиоли.

- Я думаю, мы можем попробовать сыграть с «Наполи» от первого номера, несмотря на все качества «Наполи». В этот раз мы можем сыграть как «Милан», в Лиге чемпионов будет другая история, - считает Пиоли, слова которого цитирует

Матч между «Миланом» и «Наполи» начнется в 21:45 по московскому времени.