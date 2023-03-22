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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» сохранит Кварацхелию на следующий сезон

22 Марта 2023 • 20:49 Комментировать
Наполи
...
Милан
02.04 21:45

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия вряд ли сменит клуб в летнее трансферное окно.

Интерес к грузинскому футболисту продолжает расти, а главным фаворитом на его подписание считается мадридский «Реал», который, по слухам, может заняться трансфером уже грядущим летом. Как сообщает журналист Даниэле Лонго, «Наполи» не планирует рассматривать предложения по Кварацхелии. Клуб уже начал работу над продлением контракта с 22-летним игроком на улучшенных условиях.

Трансферная стоимость Хвичи Кварацхелии оценивается порталом Transfermarkt в 85 млн евро. В текущем сезоне футболист отметился 14 голами и 16 ассистами в 30 матчах за «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия трансферы футбола - лето 2023
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