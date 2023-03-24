Де Лаурентис: «Спаллетти не покинет «Наполи» в конце сезона»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис исключил уход главного тренера Лучано Спаллетти в конце сезона. Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб хочет поскорее продлить контракт с итальянским специалистом.

«Спаллетти не покинет «Наполи» в конце сезона, на это нет никаких шансов, он останется», – цитирует де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

Сейчас «Наполи» лидирует в Серии А под руководством Спаллетти с отрывом в 19 очков от второго места. Лучано очень близок к тому, чтобы впервые в своей тренерской карьере стать чемпионом Италии.

Напомним, Спаллетти проводит свой второй сезон у руля «Наполи».