Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис: «Спаллетти не покинет «Наполи» в конце сезона»

24 Марта 2023 • 14:02 Комментировать
Наполи
...
Милан
02.04 21:45

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис исключил уход главного тренера Лучано Спаллетти в конце сезона. Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб хочет поскорее продлить контракт с итальянским специалистом.

«Спаллетти не покинет «Наполи» в конце сезона, на это нет никаких шансов, он останется», – цитирует де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

Сейчас «Наполи» лидирует в Серии А под руководством Спаллетти с отрывом в 19 очков от второго места. Лучано очень близок к тому, чтобы впервые в своей тренерской карьере стать чемпионом Италии.

Напомним, Спаллетти проводит свой второй сезон у руля «Наполи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Аурелио Де Лаурентис Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
14:52 · Италия. Серия А
Спаллетти: «В России мне сказали, что Хвича очень силён»
14:41 · Италия. Серия А
​Расследование установило, что Роналду мог подписать секретное соглашение с «Ювентусом»
14:02 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Спаллетти не покинет «Наполи» в конце сезона»
12:41 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ интересуются форвардом «Интера»
12:22 · Италия. Серия А
«Лацио» заинтересован в полузащитнике «Интера»
11:33 · Италия. Серия А
Моуринью решил, где хочет продолжить карьеру
11:02 · Италия. Серия А
«Интер» хочет взять Кесси в аренду
10:41 · Италия. Серия А
«Интер» хочет приобрести Орсолини вместо Корреа
10:25 · Италия. Серия А
Абрахам намерен покинуть «Рому»
09:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на форварда «Барселоны»
09:15 · Италия. Серия А
Яровинский: «В перспективах Хвичи я не сомневался»
08:16 · Италия. Серия А
Хвича рассказал, чему научился в «Наполи»
07:54 · Италия. Серия А
Донадони: «Кварацхелия - это уникум»
07:30 · Италия. Серия А
Донадони: «Такие, как Леау, нужны «Милану»
07:05 · Италия. Серия А
Паганин: «Мой фаворит для «Интера» - де Дзерби»
Все новости
Рекомендуем