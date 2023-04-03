Леау – о первых за три месяца голах за «Милан»: «Невероятное ощущение»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался после победы над «Наполи» (4:0).

Португалец стал одним из главных героев встречи, отправив в ворота лидеров турнирной таблицы Серии А два мяча. Ранее португалец не мог отличиться в составе «россонери» с январского матча против «Лечче».

«Это невероятное ощущение, но при таком результате матча я был бы счастлив даже без собственных голов.

Мои критики? Я предпочитаю отвечать на поле. Я стараюсь слушать своего тренера, а мнения людей, не имеющих к клубу отношения, меня не сильно волнуют. Я рад, что снова нашёл себя после непростого отрезка», – сказал в интервью DAZN Леау.