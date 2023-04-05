Каннаваро: «В Лиге чемпионов у «Наполи» будет совсем другая мотивация»

Бывший обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира в составе итальянской сборной Фабио Каннаваро не считает особо показательным результат игры между «Наполи» и «Миланом» в рамках двадцать восьмого тура Серии А.

Он уверен в том, что в Лиге чемпионов, где командам предстоит сыграть между собой два раза в рамках четвертьфинала, будет другая история.

- Я не знаю, насколько показателен этот результат, но точно разница между командами не столь велика, как четыре мяча. Уверен, что в Лиге чемпионов у команды Спаллетти будут совсем другие стимулы и мотивация, - цитирует слова Каннаваро итальянское новостное агентство ITASportPress.