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Чемпионат Италии. Серия А

Каннаваро: «В Лиге чемпионов у «Наполи» будет совсем другая мотивация»

05 Апреля 2023 • 12:42 Комментировать
Наполи
0:4
Милан
окончен

Бывший обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира в составе итальянской сборной Фабио Каннаваро не считает особо показательным результат игры между «Наполи» и «Миланом» в рамках двадцать восьмого тура Серии А.

Он уверен в том, что в Лиге чемпионов, где командам предстоит сыграть между собой два раза в рамках четвертьфинала, будет другая история.

- Я не знаю, насколько показателен этот результат, но точно разница между командами не столь велика, как четыре мяча. Уверен, что в Лиге чемпионов у команды Спаллетти будут совсем другие стимулы и мотивация, - цитирует слова Каннаваро итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Каннаваро Наполи
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