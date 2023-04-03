Пиоли: «Леау – настоящий чемпион»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением об игре нападающего Рафаэла Леау.

23-летний португальский футболист оформил дубль в поединке с «Наполи», который завершился крупной победой «Милана» (4:0). Форвард не забивал в цветах «россонери» с января, за что нередко подвергался критике.

«Леау никогда не переставал быть собой. Думаю, иногда молодые игроки могут выглядеть так, будто их прогресс остановился, но в этот момент они просто осваивают новые идеи и готовятся к выходу на более высокий уровень. Рафа – настоящий чемпион. Он умный молодой человек, и у него большое будущее», – сказал в послематчевом интервью DAZN Пиоли.