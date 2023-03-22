«Наполи» из-за стоимости своих лидеров стал самым дорогим клубом Серии А

Портал Transfermarkt недавно обновил стоимость игроков, согласно которой Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия из «Наполи» стали самыми дорогими игроками итальянской Серии А. Это отразилось и на их клубе – теперь «адзурри» возглавляют рейтинг самых дорогих клубов чемпионата Италии.

Так, совокупный состав «Наполи» теперь оценивается в 629 млн евро. Это почти на 100 млн больше, чем состав команды со второго места рейтинга – «Милана». Все игроки «россонери» стоят 547 млн евро. Третье место у принципиальных соперников «Милана» из «Интера» - 534 млн.

Четвёртое место у туринского «Ювентуса» - 421 млн. На пятом разместилась «Аталанта» - 330 млн. Замыкает шестёрку лидеров «Рома» - 317 млн.

На седьмом месте располагается другой римский клуб – «Лацио» - 275 млн. Восьмое место – за «Фиорентиной» - 236 млн.

На девятом месте идёт «Сассуоло» - 171 млн, а замыкает десятку – «Торино», в котором выступает россиянин Алексей Миранчук – 170 млн.