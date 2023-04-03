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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли прокомментировал разгромную победу «Милана» над «Наполи»

03 Апреля 2023 • 00:19 Комментировать
Наполи
0:4
Милан
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился впечатлениями после крупной победы над «Наполи» (4:0).

«Россонери» неожиданно отправили в сетку лидеров Серии А четыре безответных мяча в выездной встрече. Совсем скоро команды встретятся друг с другом уже в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Это только один шаг. Впереди девять игр, и нам нельзя допускать осечек, потому что ранее мы делали это слишком часто. Победа над «Наполи» – это очень здорово, но это всего лишь один матч.

Сегодняшний результат никак не повлияет на предстоящие встречи в Лиге чемпионов – там будет совсем другая атмосфера, другие расклады», – заявил в интервью DAZN Пиоли.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Стефано Пиоли
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