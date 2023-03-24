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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» не имеет опции выкупа Диаса, футболист вернётся в «Реал»

24 Марта 2023 • 16:26 Комментировать
Наполи
...
Милан
02.04 21:45

Полузащитник «Реала» Браим Диас, в настоящий момент выступающий за «Милан» на правах аренды, по окончании нынешнего сезона вернётся в испанский клуб. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, «Милан» не располагает опцией выкупа 23-летнего футболиста, а «Реал» хочет вернуть молодого испанца.

Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в Англии, где интерес к нему проявляют «Ньюкасл» и лондонский «Челси».

В нынешнем сезоне Диас провёл в составе «россонери» 31 матч, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Отметим, что помимо «Реала» и «Милана», футболист также защищал цвета «Манчестер Сити», с которым становился победителем АПЛ в 2018 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Браим Диас
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