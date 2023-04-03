Салемакерс: «Вернули себе уверенность»

В центральном матче двадцать восьмого тура Серии А «Милан» в гостях неожиданно образцово-показательно расправился с «Наполи», забив тому четыре безответных мяча. Последний их них записал на свой счет Алексис Салемакерс, который решился на неожиданный маневр в стиле Месси, раскидав финтами соперников и ворвавшись в штрафную площадь «Наполи».

- Пиоли очень много работает над менталитетом в последнее время, и я думаю, что сейчас он доволен. Мы вернули себе уверенность, но есть еще два очень важных матча против них, - цитирует слова Салемакерса pianetamilan.it.

«Милан» и «Наполи» вскоре сыграют между собой еще два раза в Лиге чемпионов.