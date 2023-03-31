Джованни Галли: «Нынешний «Милан» не такой, как в прошлом году»

Бывший голкипер «Милана» Джованни Галли, выступавший за клуб в начале эры Берлускони, поделился своим мнением по поводу нынешних выступлений клуба, который пока что еще имеет статус действующего чемпиона страны, но вряд ли сможет его защитить.

- В прошлом году команда боролась за каждый сантиметр поля, он завоевывался в буквальном смысле. Сейчас, есть ощущение, игроки считают, что перед ними будут расступаться. А это не так, никто никакой форы в новом чемпионате не дает. Все начинают новый чемпионат с нуля, - цитирует слова Галли @gagauznewsmd.

Голкипер выступал за «Милан» с 1986 по 1990 год.