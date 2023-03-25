Ибрагимович: «Я хочу продолжать играть в футбол»

41-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович намекнул на то, что не собирается завершать карьеру в конце сезона, несмотря на истекающий контракт с командой Стефано Пиоли.

«Я хочу продолжать играть в футбол. Я хорошо себя чувствую и расставил перед собой приоритеты. В «Милане» мне удобно, если клуб хочет сохранить меня, я доступен и открыт к предложениям», – цитирует Златана журналист Фабрицио Романо.

Вчера Ибрагимович стал самым возрастным футболистом в истории квалификационных матчей к чемпионатам Европы. Его сборная Швеции проиграла Бельгии со счётом 0:3.