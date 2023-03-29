Хвича будет зарабатывать 4 миллиона евро в год по новому контракту с «Наполи»

Хвича Кварацхелия согласовал условия нового контракта с «Наполи». Вингер «партенопеи» по новому соглашению будет получать 4 миллиона евро в год. Отметим, что по действующему договору грузин зарабатывал за указанный отрезок всего полтора миллиона.

Подписав с «Наполи» новый контракт, Хвича должен подняться на шестое место в зарплатной ведомости клуба. Больше него будут зарабатывать только Ирвинг Лосано, Виктор Осимхен, Пьотр Зелиньски, Джакомо Распадори и капитан Джованни ди Лоренцо.

Напомним, на счету Хвичи 14 голов и 14 ассистов в нынешнем сезоне во всех турнирах. Грузин при этом проводит дебютный сезон в Италии.