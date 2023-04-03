Ди Лоренцо – о 0:4 от «Милана»: «У нас ничего не получалось»

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо пообщался с журналистами после сокрушительного домашнего поражения от «Милана» (0:4).

«Явно не лучшая наша игра. Сегодня у нас не получалось практически ничего. Это очень болезненно, но одна неудача не меняет наших целей – нужно двигаться дальше.

Этим вечером «Милан» был хорош, но мы знали, что нам противостоит сильный соперник, действующий чемпион», – цитирует журналист Альфредо Педулла 29-летнего правого защитника.

«Наполи» по-прежнему уверенно лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая идущий вторым «Лацио» на 16 очков за десять туров до финиша.