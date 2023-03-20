Сёмин пожелал Кварацхелии стать лучшим футболистом Европы

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, вместе с которым он ранее работал в московском клубе.

Специалист пожелал 22-летнему грузину не останавливаться на достигнутом и в будущем стать лучшим футболистом Европы.

«В каждом матче Кварацхелия преподносит настоящий сюрприз. Хочется пожелать Хвиче не останавливаться, развиваться дальше и стать лучшим футболистом в Европе», — приводит слова Сёмина Sport24.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 30 матчей, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач. Ранее вингер выступал в России, где защищал цвета «Рубина» и «Локомотива».