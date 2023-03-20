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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин пожелал Кварацхелии стать лучшим футболистом Европы

20 Марта 2023 • 11:52 Комментировать
Наполи
...
Милан
02.04 21:45

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, вместе с которым он ранее работал в московском клубе.

Специалист пожелал 22-летнему грузину не останавливаться на достигнутом и в будущем стать лучшим футболистом Европы.

«В каждом матче Кварацхелия преподносит настоящий сюрприз. Хочется пожелать Хвиче не останавливаться, развиваться дальше и стать лучшим футболистом в Европе», — приводит слова Сёмина Sport24.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 30 матчей, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач. Ранее вингер выступал в России, где защищал цвета «Рубина» и «Локомотива».   

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Наполи Хвича Кварацхелия
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НАПОЛИ МИЛАН
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