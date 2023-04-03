Спаллетти: «Возможно, после 0:4 люди перестанут говорить, что «Наполи» повезло с жеребьёвкой в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал разгромное поражение от «Милана» (0:4) в матче Серии А.

12 апреля команды встретятся вновь – уже в рамках Лиги чемпионов на «Сан-Сиро». Ответный поединок четвертьфинала состоится 18 апреля.

«Милан» показал отличную игру. Соперники отлично начали матч, а затем использовали все возможности, которые мы им предоставили, когда раскрылись. Мы выступили ниже привычного уровня, и желание игроков исправить ситуацию лишь открыло для «Милана» пространство.

Возможно, после сегодняшнего матча люди перестанут говорить, что «Милан» – простой соперник для нас в Лиге чемпионов, что нам повезло с жеребьёвкой», – сказал в интервью DAZN Спаллетти.