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Чемпионат Италии. Серия А

Ультрас «Наполи» будут молчать во время матча с «Миланом»

01 Апреля 2023 • 14:52 Комментировать
Наполи
...
Милан
1 1.83 X 3.50 2 4.50
02.04 21:45

Активные фанаты «Наполи» будут молчать во время воскресного матча чемпионата Италии против «Милана». Об этом рассказывает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на заявление ультрас. Болельщики неаполитанского клуба недовольны ужестчением правил общественного порядка, а также ценами на билеты.

«Меньше ультрас и больше семей на стадионе. Но каких семей? Судя по ценам, только богатых», - говорится в заявлении активных фанатов «Наполи».

Матч между «Наполи» и «Миланом» стартует 2 апреля в 21:45 по московскому времени.

Отметим, что «Наполи» уверенно лидирует в Серии А. Второй «Лацио» команда Лучано Спаллетти опережает на 19 очков.

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Наполи
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