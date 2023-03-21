Ибрагимович: «Было бы слишком просто уйти сразу после чемпионства с «Миланом»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, почему не завершил карьеру по окончании прошлого сезона.

Прошедшая кампания завершилась для «россонери» первым за 11 лет чемпионским титулом Серии А, в то время как шведский футболист выбыл из строя с тяжёлой травмой. Несмотря на возраст, он решил остаться, а в феврале нынешнего года вернулся на поле.

«Было бы слишком просто уйти сразу после завоевания скудетто с «Миланом». Это явно не то завершение карьеры, которое меня удовлетворило бы. Я здесь для того, чтобы менять ситуацию – иначе я бы просто не пришёл в «Милан». Я докажу всем, кто во мне сомневался, что Ибрагимович-футболист ещё не закончился», – цитирует Football Italia 41-летнего форварда.