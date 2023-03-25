Осимхен рассказал, чего должен добиться, чтобы стать «новым Дрогба»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал сравнения со своим кумиром Дидье Дрогба.

24-летний нигерийский игрок проводит выдающийся сезон, уверенно занимая первую строчку в списке бомбардиров Серии А с 21 голом в 23 матчах.

«Очень надеюсь, что смогу стать таким же великим футболистом, как Дрогба, но я понимаю, что ещё далёк от этого. Мне нужно продолжать развиваться и приносить пользу своей команде.

Я должен достичь чего-то серьёзного в сборной Нигерии, чтобы выйти на уровень Дидье. У нас отличная национальная команда, которая, надеюсь, в будущем будет успешна», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Осимхена.