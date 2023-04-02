Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата Италии по волейболу футболу, в котором «Наполи» примет «Милан»

02 Апреля 2023 • 20:55 Комментировать
Наполи
...
Милан
1 2.05 X 3.30 2 4.25
Через 0 ч. 38 мин.

Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата Италии по волейболу футболу, в котором «Наполи» примет «Милан». Форвард клуба из Неаполя Виктор Осимхен не поможет своей команде.

Стартовый состав «Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Мин-Чжэ, Руй, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Симеоне, Кварацхелия.

Стартовый состав «Милана»: Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Диас, Крунич, Леау, Жиру. 

Поединок начнётся в 21:45 по московскому времени.

«Наполи» является безоговорочным лидером турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на 16 очков. 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Болонья Болонья
Удинезе Удинезе
3
0
2.55 3.20 3.00
Видео
Окончен
Специя Специя
Салернитана Салернитана
1
1
2.13 3.40 3.65
Видео
Окончен
Монца Монца
Лацио Лацио
0
2
3.05 3.25 2.46
Видео
Окончен
Рома Рома
Сампдория Сампдория
3
0
1.45 4.50 8.00
Видео
02.04.23 в 21:45
Наполи Наполи
Милан Милан
1.85 3.70 4.40
Видео
03.04.23 в 19:30
Эмполи Эмполи
Лечче Лечче
2.50 3.05 3.20
Видео
03.04.23 в 21:45
Сассуоло Сассуоло
Торино Торино
2.70 3.20 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
21:03 · Италия. Серия А
«Рома» поиздевалась над обороной «Сампдории»
20:55 · Италия. Серия А
Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата Италии по волейболу футболу, в котором «Наполи» примет «Милан»
20:12 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич вошёл в историю «Лацио»
17:58 · Италия. Серия А
«Лацио» укрепился на втором месте Серии А, «Специя» и «Салернитана» поделили очки
16:50 · Италия. Серия А
Рабио задали вопрос о возможном возвращении в «ПСЖ»
15:28 · Италия. Серия А
Динамовец Моро помог «Болонье» крупно обыграть «Удинезе»
12:58 · Англия. Премьер-лига
Мин Джэ расположен к переходу в «Ливерпуль» 1
11:46 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес может уйти из «Милана» при одном условии
10:31 · Италия. Серия А
Мостовой дал прогноз на матч «Наполи» - «Милан»
10:24 · Италия. Серия А
Мойзе Кин: «У меня есть время, чтобы стать одним из лучших в мире» 1
10:06 · Англия. Премьер-лига
«Роме» интересен экс-игрок «Барселоны»
09:34 · Италия. Серия А
Вьери: «Иммобиле должен быть главным нападающим сборной»
09:24 · Италия. Серия А
Итальяно: «Прекрасный матч против отличного соперника»
09:14 · Италия. Серия А
Онане исполнилось 27 - «Интер» поздравил голкипера
09:03 · Италия. Серия А
Станкович: «Победа над «Вероной» придала нам энергии»
Все новости
Рекомендуем