Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата Италии по волейболу футболу, в котором «Наполи» примет «Милан». Форвард клуба из Неаполя Виктор Осимхен не поможет своей команде.

Стартовый состав «Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Мин-Чжэ, Руй, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Симеоне, Кварацхелия.

Стартовый состав «Милана»: Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Диас, Крунич, Леау, Жиру.

Поединок начнётся в 21:45 по московскому времени.

«Наполи» является безоговорочным лидером турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на 16 очков.