Кака: «Отличный матч «Милана»!

В центральном матче двадцать восьмого тура чемпионата Италии «Милан» в гостях неожиданно образцово-показательно расправился с «Наполи», забив тому четыре безответных мяча. Бывший игрок клуба, Рикардо Кака, который в 2007 году стал обладателем «Золотого мяча», очень доволен победой «россонери». Своими мыслями по поводу произошедшего он поделился в социальных сетях.

- Отличный матч, «Милан»! Вперед, в апреле много важных поединков! - написал Кака.

Прежде всего, бразилец подразумевает еще две игры с «Наполи», но уже в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов - самого престижного клубного турнира футбольной Европы.