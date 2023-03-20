«Челси» и «Ньюкасл» нацелились на игрока «Милана»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас, выступающий в настоящий момент за «Милан», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, сообщает The Sun.

По информации источника, интерес к 23-летнему испанцу проявляют «Челси» и «Ньюкасл». Отметим, что с 2016 по 2019 год Диас уже выступал в Англии, где защищал цвета «Манчестер Сити». В составе «горожан» футболист успел провести 15 матчей, забить два гола, а также выиграть АПЛ.

В текущем сезоне Диас провёл за «Милан» 31 матч, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого испанца в 20 миллионов евро.