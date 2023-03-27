Гол Кварацхелии «Аталанте» признан лучшим в марте в Серии А

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия штампует одно достижение за другим. Теперь его гол за «Наполи» в ворота «Аталанты» (2:0) в мартовском очном матче признали лучшим в завершающемся месяце. Об этом сообщает пресс-служба итальянской Серии А.

Напомним, тот матч прошёл в Неаполе 11 марта. Кварацхелия получил мяч у штрафной площади соперника и благодаря серии отменных финтов поразил ворота бергамасков.

По ссылке правее можно ещё раз насладиться этим шедевром в исполнении бывшего игрока «Локомотива» и «Рубина».

Напомним, что «Наполи» отрывается от второго места в Серии А, которое занимает римский «Лацио», на 19 очков.