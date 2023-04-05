Кассано: «Матч между «Наполи» и «Миланом» не был естественным»

Итальянский «Милан» порадовал своих поклонников в минувшее воскресенье, крупно обыграв в гостях «Наполи» - 4:0. Но командам предстоят еще два, куда более ответственных матча в Лиге чемпионов, где обе команды уже дошли до четвертьфинала.

Антонио Кассано, бывший итальянский нападающий, считает, что прошедший матч был в некоторой степени неестественным.

- Я скажу вам через две недели, что эта игра сделала хорошо «Наполи» и плохо «Милану». Это не был настоящий, естественный матч, - заявил Кассано, предположив, что Лучано Спаллетти пытается усыпить бдительность своего оппонента Стефано Пиоли.