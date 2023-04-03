«Наполи» потерпел самое крупное домашнее поражение в Серии А в 21-м веке

В центральном матче двадцать восьмого тура Серии А «Милан» в гостях неожиданно образцово-показательно расправился с «Наполи» - подопечные Лучано Спаллетти пропустили четыре безответных мяча, да еще и в домашнем матче.

Как оказалось, столь унизительного крупного поражения с без пяти минут чемпионами Италии не случалось с 2000 года, то есть еще с прошлого столетия. Тогда, в октябре 2000 года, команда проиграла «Болонье» со счетом 1:5, и по итогам того сезона вылетела из Серии А.

Если же говорить о поражениях в целом, то в последний раз команда проиграла с такой большой разницей в декабре 2007 года «Аталанте» - также 1:5.