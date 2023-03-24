Яровинский: «В перспективах Хвичи я не сомневался»

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, который ранее защищал цвета казанской команды.

По словам Яровинского, грузинского футболиста невозможно испортить славой и деньгами, поскольку он искренне любит играть в футбол.

«Когда он с мячом — это самый счастливый человек на свете! Как ребёнок. Вот в его-то перспективах я не сомневался. Хвичу не деньги манят. Его невозможно испортить славой, бабками», — приводит слова Яровинского «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 22-летний Кварахцелия провёл за «Наполи» 30 матчей, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.