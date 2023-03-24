Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Яровинский: «В перспективах Хвичи я не сомневался»

24 Марта 2023 • 09:15 Комментировать
Наполи
...
Милан
02.04 21:45

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, который ранее защищал цвета казанской команды.

По словам Яровинского, грузинского футболиста невозможно испортить славой и деньгами, поскольку он искренне любит играть в футбол.

«Когда он с мячом — это самый счастливый человек на свете! Как ребёнок. Вот в его-то перспективах я не сомневался. Хвичу не деньги манят. Его невозможно испортить славой, бабками», — приводит слова Яровинского «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 22-летний Кварахцелия провёл за «Наполи» 30 матчей, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач. 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Олег Яровинский Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
09:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на форварда «Барселоны»
09:15 · Италия. Серия А
Яровинский: «В перспективах Хвичи я не сомневался»
08:16 · Италия. Серия А
Хвича рассказал, чему научился в «Наполи»
07:54 · Италия. Серия А
Донадони: «Кварацхелия - это уникум»
07:30 · Италия. Серия А
Донадони: «Такие, как Леау, нужны «Милану»
07:05 · Италия. Серия А
Паганин: «Мой фаворит для «Интера» - де Дзерби»
06:19 · Италия. Серия А
Донадони: «Конечно, от «Милана» ждали большего»
05:43 · Италия. Серия А
Барелла всё-таки получил травму и покинул расположение итальянской сборной
04:29 · Италия. Серия А
Донадони: «С де Кетеларе нужно подождать»
00:00 · Италия. Серия А
Осимхен: «Мы на пути к Скудетто»
23 Марта
23:16 · Россия. Премьер-лига
Бийол: «Зайнутдинов сможет заиграть в Серии А»
19:52 · Италия. Серия А
​«Интер» может попытаться сохранить Лукаку
19:19 · Италия. Серия А
​«Милан» может поднять предложение для Леау
18:16 · Италия. Серия А
Орлов: «Нужно смотреть, как себя поведут тренеры «Фиорентины», если Кокорина захотят вернуть — это будет победа»
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Экс-владельцы «Милана» хотят купить долю в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем