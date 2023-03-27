«Милан» по-прежнему не хочет выкупать Деста

Действующий чемпион Италии «Милан» пока не собирается выкупать у каталонской «Барселоны» крайнего защитника Серджино Деста, который в данный момент выступает за «россонери» на правах аренды. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Милан» пока не видит никаких причин, по которым клубу хотелось бы заполучить американца на постоянной основе.

По сведениям источника, в конце сезона Дест вернётся в «Барселону» и обсудит с руководством команды своё будущее. Напомним, американец ранее не входил в планы главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса.

Серджино в нынешнем сезоне провёл всего 8 матчей в Серии А, где не отметился ни одним результативным действием.