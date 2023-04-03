Антонини: «Милан» из Лиги чемпионов отличается от «Милана» из чемпионата»

Бывший футболист «Милана» Лука Антонини поделился своим мнением о ходе сезона для «россонери», команда вчистую проигрывает его «Наполи», но, с другой стороны, вчера разгромила лидера чемпионата с крупным счетом, а также сохраняет шансы на полуфинал Лиги чемпионов - для этого надо одолеть в двух матчах все тот же «Наполи».

- Первый круг был нормальным для «Милана», второй начался очень плохо. В Лиге чемпионов «Милан» играет намного более собранно и внимательно, нежели в чемпионате, - цитирует слова Луки Антонини pianetamilan.it.

Антонини выступал за команду с 2008 по 2013 год.