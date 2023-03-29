Жиру продлит контракт с «Миланом» в апреле

Руководство «Милана» договорилось о продлении контракта с форвардом команды Оливье Жиру.

По информации знаменитого инсайдера Фабрицио Романо, лучший бомбардир в истории сборной Франции в апреле подпишет новый контракт с «россонери». Окончательные условия, как и ожидалось, были согласованы после чемпионата мира. Сообщается, что заработная плата составит 3,8 миллионов евро вместе с бонусами на следующий сезон.

Напомним, что чемпион мира - 2018 выступает в футболке «Милана» с 2021 года, выиграв в прошлом сезоне золото итальянской Серии А. На его счету 72 матча в футболке «россонери», в которых он забил 26 голов.