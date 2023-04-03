Дида: «Верю в то, что «Милан» может выиграть Лигу чемпионов»

Бывший голкипер «Милана» Нельсон Дида, дважды в составе клуба становившийся победителем Лиги чемпионов, уверен в том, что и в этом году клуб может стать победителем самого престижного клубного турнира футбольной Европы.

- Я уверен, что победить в Лиге чемпионов можно. Знаю, что это будет непросто, но это «Милан», он может победить, - цитирует слова Диды pianetamilan.it.

Напомним, что в последний раз итальянский гранд побеждал в Лиге чемпионов в 2007 году. Сейчас команде предстоит сразиться в четвертьфинале турнира против «Наполи», первый матч состоится уже двенадцатого апреля.