Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дида: «Верю в то, что «Милан» может выиграть Лигу чемпионов»

03 Апреля 2023 • 07:47 Комментировать (1)
Наполи
0:4
Милан
окончен

Бывший голкипер «Милана» Нельсон Дида, дважды в составе клуба становившийся победителем Лиги чемпионов, уверен в том, что и в этом году клуб может стать победителем самого престижного клубного турнира футбольной Европы.

- Я уверен, что победить в Лиге чемпионов можно. Знаю, что это будет непросто, но это «Милан», он может победить, - цитирует слова Диды pianetamilan.it.

Напомним, что в последний раз итальянский гранд побеждал в Лиге чемпионов в 2007 году. Сейчас команде предстоит сразиться в четвертьфинале турнира против «Наполи», первый матч состоится уже двенадцатого апреля. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Дида Нельсон Дида
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
03 Апреля 2023 в 08:53
ну Милан один из сильнейших клубов ЛЧ....
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.04.23 в 19:30
Эмполи Эмполи
Лечче Лечче
2.50 3.05 3.20
Видео
03.04.23 в 21:45
Сассуоло Сассуоло
Торино Торино
2.70 3.20 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Апреля
09:04 · Англия. Премьер-лига
«Интер» заинтересовался полузащитником «Манчестер Юнайтед»
09:01 · Италия. Серия А
​«Милан» лишил «Наполи» возможности побить рекорд «Ювентуса»
08:43 · Италия. Серия А
Антонини: «Милан» из Лиги чемпионов отличается от «Милана» из чемпионата»
08:13 · Италия. Серия А
Феррара: «Леау действует на инстинкте, Кварацхелия более командный игрок»
07:47 · Италия. Серия А
Дида: «Верю в то, что «Милан» может выиграть Лигу чемпионов» 1
07:30 · Италия. Серия А
Иельпо: «Эта победа «Милана» - лишь для настроения»
07:13 · Италия. Серия А
«Наполи» потерпел самое крупное домашнее поражение в Серии А в 21-м веке
06:58 · Италия. Серия А
Куадрадо отправил свою юбилейную футболку в музей
06:50 · Италия. Серия А
Берлускони оценил игру Хвичи и Осимхена
06:16 · Италия. Серия А
Спаллетти: «С Мальдини ничего не было»
06:09 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо: «Всё пошло не так»
06:04 · Италия. Серия А
Салемакерс: «Вернули себе уверенность»
05:21 · Италия. Серия А
Щесны: «Понятия не имею, сколько у нас очков в чемпионате»
05:14 · Италия. Серия А
Ди Канио впечатлён игрой «Милана»
05:02 · Италия. Серия А
Кака: «Отличный матч «Милана»!
Все новости
Рекомендуем