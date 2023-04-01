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Чемпионат Италии. Серия А

Леау очень близок к новому контракту с «Миланом»

01 Апреля 2023 • 11:45 Комментировать
Наполи
...
Милан
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02.04 21:45

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау как никогда близок к новому контракту с командой Стефано Пиоли. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Маттео Моретто.

По информации источника, Рафаэл в скором времени должен поставить свою подпись под новым контрактом. Напомним, действующее соглашение португальца с «россонери» истекает в конце следующего сезона и включает отступные в размере 150 миллионов евро.

Отметим, что Леау в нынешнем сезоне отметился 8 голами и 6 ассистами в итальянской Серии А. Футболистом ранее интересовались такие команды, как лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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