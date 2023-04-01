Леау очень близок к новому контракту с «Миланом»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау как никогда близок к новому контракту с командой Стефано Пиоли. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Маттео Моретто.

По информации источника, Рафаэл в скором времени должен поставить свою подпись под новым контрактом. Напомним, действующее соглашение португальца с «россонери» истекает в конце следующего сезона и включает отступные в размере 150 миллионов евро.

Отметим, что Леау в нынешнем сезоне отметился 8 голами и 6 ассистами в итальянской Серии А. Футболистом ранее интересовались такие команды, как лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».