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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен уверен, что восстановится к матчу с «Миланом» в Лиге чемпионов

02 Апреля 2023 • 06:21 Комментировать
Наполи
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Милан
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Через 14 ч. 57 мин.

Один из лучших форвардов мира прямо сейчас, нападающий «Наполи» Виктор Осимхен заявил, что ему потребуется 10-12 дней на то, чтобы восстановиться от полученного повреждения бедра. Таким образом, нигериец не пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана», который состоится 13 апреля на арене «Сан-Сиро».

«Для восстановления мне потребуется 10-12 дней отдыха, я уверен, что сыграю против «Милана», - заявил форвард TG5.

Напомним, что в текущем сезоне Осимхен при 29 играх за «адзурри» во всех турнирах смог отличиться 25 раз, также у него в активе пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Виктор Осимхен
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