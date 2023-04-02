Осимхен уверен, что восстановится к матчу с «Миланом» в Лиге чемпионов

Один из лучших форвардов мира прямо сейчас, нападающий «Наполи» Виктор Осимхен заявил, что ему потребуется 10-12 дней на то, чтобы восстановиться от полученного повреждения бедра. Таким образом, нигериец не пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана», который состоится 13 апреля на арене «Сан-Сиро».

«Для восстановления мне потребуется 10-12 дней отдыха, я уверен, что сыграю против «Милана», - заявил форвард TG5.

Напомним, что в текущем сезоне Осимхен при 29 играх за «адзурри» во всех турнирах смог отличиться 25 раз, также у него в активе пять голевых передач.