«Манчестер Юнайтед» намерен усилить атаку нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.

«Красные дьяволы» – далеко не единственные претенденты на лучшего бомбардира Серии А, однако не все потенциальные покупатели готовы заплатить за 24-летнего форварда требуемую сумму. Как информирует Goal, «Манчестер Юнайтед» согласен удовлетворить запрос «Наполи» – речь идёт о 100 млн евро. Сам игрок хотел бы выступать в Английской премьер-лиге.

Виктор Осимхен записал на свой счёт 25 забитых мячей в 29 поединках за неаполитанцев в текущем сезоне. Действующий контракт нигерийца с клубом рассчитан до 2025 года.