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Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за Митомой

20 Марта 2023 • 22:09 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.04 18:30

Японская звезда «Брайтона» Каору Митома стал объектом слежки со стороны скаутов ещё одного английского топ-клуба – «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что скауты «красных дьяволов» были на последних официальных играх «чаек».

Каору Митома – 25-летний японский футболист-открытие текущего сезона. Японец стал одним из лидеров сенсационного «Брайтона» Роберто де Дзерби. В текущем сезоне на счету вингера девять голов и шесть голевых передач во всех официальных турнирах.

Ранее сообщалось, что японец попал на радар «Манчестер Сити» и «горожане» активно следят за прогрессом игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брайтон Каору Митома
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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