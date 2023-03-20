Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за Митомой

Японская звезда «Брайтона» Каору Митома стал объектом слежки со стороны скаутов ещё одного английского топ-клуба – «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что скауты «красных дьяволов» были на последних официальных играх «чаек».

Каору Митома – 25-летний японский футболист-открытие текущего сезона. Японец стал одним из лидеров сенсационного «Брайтона» Роберто де Дзерби. В текущем сезоне на счету вингера девять голов и шесть голевых передач во всех официальных турнирах.

Ранее сообщалось, что японец попал на радар «Манчестер Сити» и «горожане» активно следят за прогрессом игрока.