Тен Хаг рассказал, нужен ли «Манчестер Юнайтед» новый нападающий

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о трансферных целях клуба.

Считается, что предстоящим летом «красные дьяволы» сосредоточатся на подписании нового форварда. В списке интересов клуба фигурируют Виктор Осимхен, Гонсалу Рамуш и многие другие звёздные имена.

«У нас в атаке много хороших игроков – например, Марсьяль, Антони, Фернандеш, Санчо – все они умеют забивать. Самое главное для нас – все наши футболисты должны быть заинтересованы в дальнейшем развитии, но, конечно, клуб параллельно думает и об усилениях на рынке», – поведал на пресс-конференции наставник «Манчестер Юнайтед».