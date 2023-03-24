Алексис Санчес: «Не жалею, что перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес заявил о том, что не жалеет о переезде на «Олд Траффорд» зимой 2018 года. Напомним, в стане «красных дьяволов» чилиец провёл всего полтора сезона, после чего перебрался в миланский «Интер».

«Не жалею, что перешёл в «Манчестер Юнайтед». В жизни случаются всякие вещи, но у всего есть своя причина. В том сезоне мне лучше было бы перейти в «Манчестер Сити». Там бы я точно выиграл Лигу чемпионов к сегодняшнему дню. Я бы кое-чего добился в финале», – цитирует Санчеса Sport Witness.

В данный момент Алексис выступает во Франции за «Марсель». На счету 34-летнего чилийца 12 голов и результативная передача в нынешнем розыгрыше Лиги 1.