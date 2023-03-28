Рэшфорд считает, что его следующий контракт должен стать крупнейшим в карьере

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд очень избирательно относится к вопросу подписания нового контракта с командой. По информации от The Athletic, англичанин считает, что его следующий договор должен стать крупнейшим в карьере, как минимум в силу 25-летнего возраста.

Напомним, недавно «Манчестер Юнайтед» воспользовался автоматической опцией продления в контракте Рэшфорда и оставил игрока ещё на один сезон. Тем не менее, клуб хочет заключить с одним из своих лидеров более долгосрочное соглашение. Источник сообщает, что стороны ещё далеки от компромисса, но позитивно оценивают перспективу продления.

В нынешнем сезоне Рэшфорд отметился 14 голами в Английской премьер-лиге.